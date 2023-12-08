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"Gupse sen de iyisin ama kocan da adam çıktı" Taze baba Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı yere göğe sığdıramadı "Eşimi çok yetenekli buluyorum"

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Barış Arduç önceki akşam bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi. Eşi hakkında konuşan Arduç, Özay'ı yere göğe sığdıramadı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 08 Aralık 2023, 16:48
Gupse sen de iyisin ama kocan da adam çıktı Taze baba Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı Eşimi çok yetenekli buluyorum 1

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Gupse sen de iyisin ama kocan da adam çıktı Taze baba Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı Eşimi çok yetenekli buluyorum 2

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Gupse sen de iyisin ama kocan da adam çıktı Taze baba Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı Eşimi çok yetenekli buluyorum 3

Özel hayatlarını sıkı sıkıya gözlerden uzak tutan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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