"Gupse sen de iyisin ama kocan da adam çıktı" Taze baba Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı yere göğe sığdıramadı "Eşimi çok yetenekli buluyorum"

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift her ne kadar kızlarını gözden uzak tutsalar da zaman zaman kameralara yansıdı Jan Asya. Barış Arduç önceki akşam bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi. Eşi hakkında konuşan Arduç, Özay'ı yere göğe sığdıramadı.