Kiracı Burcu Esmersoy ev sahibi Serenay Sarıkaya'ya kafayı taktı "Peşindeyim" Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy ortaya

Magazin dünyasının çok konuşulan iki kadını Serenay Sarıkaya ve Burcu Esmersoy, ev sahibi ve kiracı oldu sonrasında Esmersoy kafayı, Sarıkaya'ya taktı... Serenay Sarıkaya, bir süre önce Bebek'teki lüks dairesini, ünlü sunucu Burcu Esmersoy'a kiralamıştı. Konu hakkında konuşan Burcu Esmersoy, Sarıkaya'ya "Bundan sonra peşindeyim" dedi. Bakın neden.
Bundan sonra Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Bebek'teki lüks dairesini Burcu Esmersoy'a kiraladı.
Haberin devamın yer alan iddialard, Esmersoy'un bu daire için aylık 130 bin TL kira ödeyeceği belirtilmişti.