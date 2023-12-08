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Kiracı Burcu Esmersoy ev sahibi Serenay Sarıkaya'ya kafayı taktı "Peşindeyim" Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy ortaya

Magazin dünyasının çok konuşulan iki kadını Serenay Sarıkaya ve Burcu Esmersoy, ev sahibi ve kiracı oldu sonrasında Esmersoy kafayı, Sarıkaya'ya taktı... Serenay Sarıkaya, bir süre önce Bebek'teki lüks dairesini, ünlü sunucu Burcu Esmersoy'a kiralamıştı. Konu hakkında konuşan Burcu Esmersoy, Sarıkaya'ya "Bundan sonra peşindeyim" dedi. Bakın neden.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 16:08 Güncelleme 08 Aralık 2023, 16:08
Kiracı Burcu Esmersoy ev sahibi Serenay Sarıkaya’ya kafayı taktı Peşindeyim Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy ortaya 1

Bundan sonra Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya!

Kiracı Burcu Esmersoy ev sahibi Serenay Sarıkaya’ya kafayı taktı Peşindeyim Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy ortaya 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Bebek'teki lüks dairesini Burcu Esmersoy'a kiraladı.

Kiracı Burcu Esmersoy ev sahibi Serenay Sarıkaya’ya kafayı taktı Peşindeyim Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy ortaya 3

Haberin devamın yer alan iddialard, Esmersoy'un bu daire için aylık 130 bin TL kira ödeyeceği belirtilmişti.

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