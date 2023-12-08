Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu ve "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 61 Settar Tanrıöğen'in memleketi...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
1962 yılında dünyaya gelen Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.
Profesyonel olarak 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlayan Tanrıöğen, 1996 yılı yapımı Eşkıya filmiyle ilk kez beyazperdede yer aldı.