Settar Tanrıöğen memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli! İşte 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen’in memleketi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu ve "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 61 Settar Tanrıöğen'in memleketi...