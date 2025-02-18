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Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Rüzgara Bırak filminde başrolü üstlenen Barış Arduç ile Hande Erçel'in yakınlaşma sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. O sahneleri gören sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'in sevgilisi ve Barış Arduç'un eşine işaret ederek "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarında bulundu. Gupse Özay ise sosyal medya gündeminde geniş yer tutan sahneler hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medyadaki yorumlarında hatırlatıldığı Özay bakın neler söyledi.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:36
Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Barış Arduç ve Hande Erçel'i bir araya getiren Rüzgara Bırak filmindeki yakınlaşma sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

O sahneleri gören sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'in sevgilisi ve Barış Arduç'un eşine işaret ederek "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarında bulundu.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Gupse Özay ise sosyal medya gündeminde geniş yer tutan sahneler hakkında ilk kez konuştu.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; kızı Jan Asya ile Etiler'de görüntülenen Gupse Özay'a çok konuşulan o sahneler soruldu.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Özay, "Filmi izlediniz mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Barış'la birlikte izledim. Çok beğendim. Zaten çekimlerde de Çeşme'de birliktelikteydik. Hande inanılmaz oynamış. Kocamı çok seviyorum. Bu kadar"

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Ünlü oyuncu, Hande Erçel ile Barış Arduç'un yakınlaşma sahnelerine işaret edilerek sosyal medyada yapılan "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Yazarlar, bu yıllardır böyle.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Evet, filmde birbirine yakışan bir ilişki gördüklerinde 'Eyvah onlar kıskanıyor mu' diyorlardır. Ancak hiç öyle bir problemimiz yok"

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

JAN ASYA'YA BAKIN!

Öte yandan Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya da sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Jan Asya'nın son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.

İşte Gupse Özay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Aslıhan Doğan Turan ve oğulları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Wilma Elles ve çocukları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Bora Akkaş ve kızı

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Fulya Zenginer ve oğlu

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Ozan Tufan ve ailesi

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Eser Yenenler ve oğulları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

BARIŞ ARDUÇ İLE GUPSE ÖZAY

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Jan Asya annesi Gupse Özay ile Etiler'de görüntülendi.

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Azra Akın ve çocukları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Buse Varol ve çocukları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Müge Boz ve kızı

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Avatar Atakan ve çocukları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Hazal Kaya ve çocukları

Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Danilo Zanna ve oğlu