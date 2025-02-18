Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Barış Arduç ve Hande Erçel'i bir araya getiren Rüzgara Bırak filmindeki yakınlaşma sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

O sahneleri gören sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'in sevgilisi ve Barış Arduç'un eşine işaret ederek "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarında bulundu.

Gupse Özay ise sosyal medya gündeminde geniş yer tutan sahneler hakkında ilk kez konuştu.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; kızı Jan Asya ile Etiler'de görüntülenen Gupse Özay'a çok konuşulan o sahneler soruldu.