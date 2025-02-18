Gupse Özay’a Barış Arduç ile Hande Erçel’in yakınlaşma sahneleri soruldu! Bakın neler söyledi

Barış Arduç ve Hande Erçel'i bir araya getiren Rüzgara Bırak filmindeki yakınlaşma sahneleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
O sahneleri gören sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'in sevgilisi ve Barış Arduç'un eşine işaret ederek "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarında bulundu.
Gupse Özay ise sosyal medya gündeminde geniş yer tutan sahneler hakkında ilk kez konuştu.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; kızı Jan Asya ile Etiler'de görüntülenen Gupse Özay'a çok konuşulan o sahneler soruldu.
Özay, "Filmi izlediniz mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Barış'la birlikte izledim. Çok beğendim. Zaten çekimlerde de Çeşme'de birliktelikteydik. Hande inanılmaz oynamış. Kocamı çok seviyorum. Bu kadar"
Ünlü oyuncu, Hande Erçel ile Barış Arduç'un yakınlaşma sahnelerine işaret edilerek sosyal medyada yapılan "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin" yorumlarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Yazarlar, bu yıllardır böyle.
Evet, filmde birbirine yakışan bir ilişki gördüklerinde 'Eyvah onlar kıskanıyor mu' diyorlardır. Ancak hiç öyle bir problemimiz yok"
JAN ASYA'YA BAKIN!
Öte yandan Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya da sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Jan Asya'nın son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.
İşte Gupse Özay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Aslıhan Doğan Turan ve oğulları
Wilma Elles ve çocukları
Jan Asya annesi Gupse Özay ile Etiler'de görüntülendi.
Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya
Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya
Azra Akın ve çocukları
Buse Varol ve çocukları