40 milyonluk boşanma davası! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’a 24 yıllık eşi zina davası açtı!

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

ÇANTASINDA CİNSEL KUVVETİ ARTTIRICI İLAÇ BULDU Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Rol arkadaşlığı dışında aralarında cinsel birlikteliği olduğundan şüphelendiği eşinin bir de Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını ileri sürüldü. Bir diğer iddiaya göre ikili arasında para alışverişi olduğunu dair delillerde bulunuyordu.

BAŞKA BİR EV TUTTU Nevin Torun dilekçesinde, bir internet firmasının ev telefonunu arayarak bağlantı için geleceğini söylediklerinde eşinin Sarıyer'de başka bir ev tuttuğunu bu şekilde öğrendiğini, röportaj bahanesiyle evden eşyalarını taşıdığını anlattı.