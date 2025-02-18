Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Ünlü model, sosyal medya paylaşımlarında da çocuklarına sık sık yer verdi.
Çağla Şıkel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Şıkel, ilk göz ağrısı Kuzey Altuğ'un evde ip atladığı anları paylaştı.
Ünlü isim, oğlunun eğlenceli anlarına "Yatmaya hazırlanıyor" notuyla naza boncuğu emojisi ekledi.
Koca delikanlı olan Kuzey yakışıklılığıyla beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışıklı maşallah", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.
İşte Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile yaptığı o paylaşım...
LÜKS VİLLASINA BAKIN
Öte yandan Şıkel'in evi de dikkat çekti. Ünlü modelin evinden yaptığı paylaşımlar ise bir kez daha gündeme geldi.
Şıkel'in zevkle döşenmiş 800 metrekarelik 9 odalı evi göz kamaştırdı.
İşte Çağla Şıkel'in lüks evinden kareler...