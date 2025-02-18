Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Ünlü model, sosyal medya paylaşımlarında da çocuklarına sık sık yer verdi.

Ünlü isim, oğlunun eğlenceli anlarına "Yatmaya hazırlanıyor" notuyla naza boncuğu emojisi ekledi.

Koca delikanlı olan Kuzey yakışıklılığıyla beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışıklı maşallah", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.