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Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Ünlü model Çağla Şıkel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Şıkel, ilk göz ağrısı Kuzey Altuğ'un evde ip atladığı anları paylaştı. Koca delikanlı olan Kuzey yakışıklılığıyla beğeni toplarken ünlü modelin 2 oğluyla yaşadığı lüks villa çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 15:25 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 15:42
Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Ünlü model, sosyal medya paylaşımlarında da çocuklarına sık sık yer verdi.

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Şıkel, ilk göz ağrısı Kuzey Altuğ'un evde ip atladığı anları paylaştı.

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in ip atladığı anları paylaştı

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Ünlü isim, oğlunun eğlenceli anlarına "Yatmaya hazırlanıyor" notuyla naza boncuğu emojisi ekledi.

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Koca delikanlı olan Kuzey yakışıklılığıyla beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışıklı maşallah", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

İşte Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile yaptığı o paylaşım...

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

LÜKS VİLLASINA BAKIN

Öte yandan Şıkel'in evi de dikkat çekti. Ünlü modelin evinden yaptığı paylaşımlar ise bir kez daha gündeme geldi.

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Şıkel'in zevkle döşenmiş 800 metrekarelik 9 odalı evi göz kamaştırdı.

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

İşte Çağla Şıkel'in lüks evinden kareler...

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti

Çağla Şıkel