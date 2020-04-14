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Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç hayranlarını şoke etti! 'Hadi canım hiç benzemiyor'

Gupse Özay sevgilisi Barış Arduç ile evlilik yolunda ilerliyor. 2014 yılından bu yana birlikte olan çiftle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. 'Barış, Gupse'ye tektaş aldı ve gizlice evlendiler' gibi bir sürü söylentiler... Uzun yıllardır ilişkilerine devam eden çifti kimileri çok yakıştırdı kimileri ise ti'ye aldı. Ancak ünlü çift söylenenlere aldırış etmeden mutluluklarına devam etti. Şimdilerde Beykoz'daki yeni villalarına taşınmak için gün sayan 35 yaşındaki Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç hayranları tarafından mercek altına alındı. İkilinin özellikle aslen nereli oldukları merak konusu oldu. Herkes Barış Arduç ve Gupse Özay'ı İzmirli sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı!

14.04.2020 13:02 - Son Güncelleme: 14.04.2020 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





