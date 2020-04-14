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Çok Gezenti Burak Akkul 'Yendim seni corona' demişti... Burak Akkul ve eşi Seda Akkul alkışlarla taburcu oldu

Çok Gezenti Burak Akkul olarak hafızalara kazınan ve zun süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde eşi Seda Akkul ile 'Yendik seni corona' diyerek bir video paylaşmış, iyileştiği haberini vermişti. Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

14.04.2020 12:32 - Son Güncelleme: 14.04.2020 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





