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Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Fulya Zenginer Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2018 yılında annesi Gönül Zenginer'i kaybeden oyuncu Zenginer, bir takipçisinin sorduğu soru karşısında duygusal anlar yaşadı. Kendisine yöneltilen, "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusuna, "O gün dünya başıma yıkıldı diyerek başlayan Zenginer, yaşadığı acıyı ilk kez canlı yayında anlattı.

14.04.2020 13:09 - Son Güncelleme: 14.04.2020 13:23
Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Oyuncu Fulya Zenginer'e, Instagram'da yaptığı yayında bir takipçisi "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" diye sordu. 2 yıl önce annesi Gönül Zenginer'i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı.

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Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Fulya Zenginer, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Posta'nın haberine göre; bir takipçisi Zenginer'e, "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" diye sordu. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlandı.

Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

"Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.
Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

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