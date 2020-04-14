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Fulya Zenginer'in dünyasını başına yıkan olay ne? Canlı yayında o günü ilk kez anlattı

Fulya Zenginer Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2018 yılında annesi Gönül Zenginer'i kaybeden oyuncu Zenginer, bir takipçisinin sorduğu soru karşısında duygusal anlar yaşadı. Kendisine yöneltilen, "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusuna, "O gün dünya başıma yıkıldı diyerek başlayan Zenginer, yaşadığı acıyı ilk kez canlı yayında anlattı.

14.04.2020 13:09 - Son Güncelleme: 14.04.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





