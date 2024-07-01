Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ''Babaya hiç mi benzemez..." 4 sene evvel evlenmişlerdi!

2014 yılında 'Deliha' filminin setinde filizlenen aşklarını 2020'de evlilikle taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri haline geldi. Övgüyle karşılanan evlilikleri, 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla yeni bir mutlulukla taçlandı. Son projesi 'Lohusa' filmiyle hayranlarına merhaba diyen Gupse Özay, eşi ve kızıyla Çeşme'de tatil yaparak yazın tadını çıkarıyor. Gupse Özay, mayosuyla plajın ilgi odağı olurken, Barış Arduç da fit görünümüyle dikkat çekiyor. Çiftin kızı Jan Asya ise tatilciler tarafından sevimliliğiyle beğeni topluyor.
Gupse Özay ile Barış Arduç kızları gözlerden uzak büyüyor. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu.
Gupse Özay ile Barış Arduç Deliha film setinde tanışmıştı. Çift 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.