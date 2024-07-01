Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ''Babaya hiç mi benzemez..." 4 sene evvel evlenmişlerdi!

2014 yılında 'Deliha' filminin setinde filizlenen aşklarını 2020'de evlilikle taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri haline geldi. Övgüyle karşılanan evlilikleri, 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla yeni bir mutlulukla taçlandı. Son projesi 'Lohusa' filmiyle hayranlarına merhaba diyen Gupse Özay, eşi ve kızıyla Çeşme'de tatil yaparak yazın tadını çıkarıyor. Gupse Özay, mayosuyla plajın ilgi odağı olurken, Barış Arduç da fit görünümüyle dikkat çekiyor. Çiftin kızı Jan Asya ise tatilciler tarafından sevimliliğiyle beğeni topluyor.