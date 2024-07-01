İhanet iddialarına ilk cevap! Güldür Güldür'ün İbo'su Rüştü Onur Atilla ünlü şarkıcıyla aşkını ilan etti! "Kimsenin yuvasını bozmadım..."

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Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri İbo'yu canlandıran başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, son günlerde magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir habere imza attı. 10 yıllık evliliğini sonlandıran Rüştü Onur Atilla, boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü bir şarkıcı ile aşkını ilan etti...