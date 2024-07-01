İhanet iddialarına ilk cevap! Güldür Güldür'ün İbo'su Rüştü Onur Atilla ünlü şarkıcıyla aşkını ilan etti! "Kimsenin yuvasını bozmadım..."

"Güldür Güldür"ün sevilen karakteri İbo'yu canlandıran oyuncu Rüştü Onur Atilla, magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir haberle gündemde. Atilla, 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sadece 20 gün sonra ünlü bir şarkıcıyla ilişkisini resmen duyurdu. İhanet iddialarına ise ilk yanıt geldi...
Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri İbo'yu canlandıran başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, son günlerde magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir habere imza attı. 10 yıllık evliliğini sonlandıran Rüştü Onur Atilla, boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü bir şarkıcı ile aşkını ilan etti...
Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, bir yılda 45 kilo vermesiyle magazin manşetlerine düşmüştü.
Özel hayatıyla da bir hayli merak konusu olan 'Güldür Güldür Show'un oyuncucu 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile dünyaevine girdi.