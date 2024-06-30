Halit Ergenç'in ilk eşi de oyuncu çıktı! O dizinin başrol ismiyle 1.5 yıl evli kalmış! Meğer Bergüzar Korel'den önce...

Binbir Gece dizisindeki dillere destan aşklarıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen ve 2009 yılında nikah masasına oturarak hayallerini gerçeğe dönüştüren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı. Ancak çiftin aşkı ve mutlu aile tablosu, sosyal medyanın çalkantılı sularında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Halit Ergenç'in Bergüzar Korel ile olan evliliğinin ilk evliliği olmadığı iddiası, özellikle genç kuşak arasında şaşkınlık yarattı. Peki, Halit Ergenç, Bergüzar Korel'den önce kiminle evliydi? İşte merak edilen o isim...