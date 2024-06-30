Halit Ergenç'in ilk eşi de oyuncu çıktı! O dizinin başrol ismiyle 1.5 yıl evli kalmış! Meğer Bergüzar Korel'den önce...

Binbir Gece dizisindeki dillere destan aşklarıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen ve 2009 yılında nikah masasına oturarak hayallerini gerçeğe dönüştüren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı. Ancak çiftin aşkı ve mutlu aile tablosu, sosyal medyanın çalkantılı sularında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Halit Ergenç'in Bergüzar Korel ile olan evliliğinin ilk evliliği olmadığı iddiası, özellikle genç kuşak arasında şaşkınlık yarattı. Peki, Halit Ergenç, Bergüzar Korel'den önce kiminle evliydi? İşte merak edilen o isim...
Binbir Gece'nin efsane çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleri ve örnek aile yaşantılarıyla gündemden düşmüyor. Ancak son günlerde sosyal medyada dolaşan bir iddia, herkesi şaşkına çevirdi: Halit Ergenç daha önce de evliydi! Peki ama kimdi bu gizemli kadın?
Halit Ergenç'in Bergüzar Korel ile dünyaevine girmeden önce, kendisi gibi oyuncu olan Gizem SoysaldI ile evlendiği ortaya çıktı.
"Seksenler", "Arka Sokaklar" ve "Yalancı" gibi dizilerde rol alan Soysaldı, kariyerinin zirvesindeyken Ergenç ile yollarını birleştirmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.