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Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetini geçtiğimiz gün öğrendiği iddia edildi.

02.08.2020 10:00 - Son Güncelleme: 02.08.2020 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





