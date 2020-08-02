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Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetini geçtiğimiz gün öğrendiği iddia edildi.

02.08.2020 10:00 - Son Güncelleme: 02.08.2020 10:14
Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Geçen çarşamba Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek. 3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.

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Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Pandemi nedeni ile nikahı ertelemek istemediklerini ancak düğünü önümüzdeki yıl yapacaklarını belirten ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetininde geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürüldü.

Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

Önümüzdeki günlerde Barış ve Gupse çiftinin hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu olurken, Gupse Özay'ın yaşı merak edildi. İşte ünlülerin yaşları...

Gupse Özay hamile! 6 yıl sonra apar topar evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti ise...

GUPSE ÖZAY

30 Temmuz 1984

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