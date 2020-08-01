Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu itirafı: İlk görüşte aşk diyemem ama...
Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'yla gıpta edilen bir evliliği olan 27 yaşındaki Neslihan Atagül Beyaz rus ve Çerkes kökenli bir babasının kızı. Sosyal medyada da oldukça yakından takip edilen Neslihan Atagül çocukluğuna, evliliğine ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.
"MİSKET BORCUMDAN 3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIĞIM ZAMANLARI HATIRLIYORUM"
İstanbul'da geçen çocukluk günlerini anlatan Neslihan Atagül Doğulu,'Hem biraz yaramaz hem de sorumluluk sahibi bir çocuktum. Annem çalıştığı için genelde yalnız olurdum. Abimle çok zaman geçirirdik. Bilardo ve langırt oynardık. Mahalledeki erkeklerle de oynardım. Misket borcumdan 3 gün evden çıkamadığım zamanları hatırlıyorum.' dedi.
"OYUNCU OLMAK İÇİN BİLİNMEYEN NUMARALARDAN BİR AJANS BULUP ARADIM"
8 yaşında TV'de bir film izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Atagül, o günleri şöyle anlattı: 8 yaşında oyuncu olmaya karar verdim. Babama 'ben oyuncu olmak istiyorum' dediğimde 'olursun kızım' deyip başımı okşadı. O yaşta bile bir şeylere geç kaldığımı düşünerek, bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım.
"KADİR'E HİSSETTİKLERİMİ TARİFE SIĞDIRAMAM"
2013 yılında "Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016'da dünyaevine girdi. 'İlk görüşte aşk mıydı' sorusuna güzel oyuncu samimi cevaplar verdi: İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadir'e sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum.