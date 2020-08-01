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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu itirafı: İlk görüşte aşk diyemem ama...

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'yla gıpta edilen bir evliliği olan 27 yaşındaki Neslihan Atagül Beyaz rus ve Çerkes kökenli bir babasının kızı. Sosyal medyada da oldukça yakından takip edilen Neslihan Atagül çocukluğuna, evliliğine ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.

01.08.2020 15:52 - Son Güncelleme: 01.08.2020 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





