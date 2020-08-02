Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı
Geçirdiği estetik operasyonları, şarkıları ve çakınlığı ile tanınan Sinan Akçıl, yeniden evlenmek istediği Burcu Kıratlı ile Bu kez de Bodrum'da görüntülendi. 28 yaşındaki Sinan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtırken Burcu Kıratlı ise beyaz mayosu ile mankenlere taş çıkardı. Kıratlı ile Akçıl'ın tatilde birbirlerine gösterdikleri ilgi dikkat çekti. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın tatil fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...
2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçıl'ın o halinden eser kalmadı. Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan ünlü şarkıcı, önceki gün Çeşme'de görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından kilo aldığını doğrulayan Akçıl, "Bu kadar da değil, ters ışık mağduru olmuşum" dedi. Önceki gün Bodrum'a gelen şarkıcı, sahne alacağı Miya Beach'teydi.