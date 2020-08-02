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Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Geçirdiği estetik operasyonları, şarkıları ve çakınlığı ile tanınan Sinan Akçıl, yeniden evlenmek istediği Burcu Kıratlı ile Bu kez de Bodrum'da görüntülendi. 28 yaşındaki Sinan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtırken Burcu Kıratlı ise beyaz mayosu ile mankenlere taş çıkardı. Kıratlı ile Akçıl'ın tatilde birbirlerine gösterdikleri ilgi dikkat çekti. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın tatil fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

02.08.2020 10:33 - Son Güncelleme: 02.08.2020 10:33
Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçıl'ın o halinden eser kalmadı. Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan ünlü şarkıcı, önceki gün Çeşme'de görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından kilo aldığını doğrulayan Akçıl, "Bu kadar da değil, ters ışık mağduru olmuşum" dedi. Önceki gün Bodrum'a gelen şarkıcı, sahne alacağı Miya Beach'teydi.

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Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtırken, Burcu Kıratlı beyaz mayosu ile mankenlere taş çıkardı.

Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı ile birlikte denize girdi.

Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Güzel oyuncu, denizde Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı.

Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Akçıl ise Kıratlı'ya sarılarak düşman çatlattı.

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