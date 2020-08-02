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Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl plajda aşka geldi! Beyaz mayolu Burcu Kıratlı mankenlere taş çıkardı

Geçirdiği estetik operasyonları, şarkıları ve çakınlığı ile tanınan Sinan Akçıl, yeniden evlenmek istediği Burcu Kıratlı ile Bu kez de Bodrum'da görüntülendi. 28 yaşındaki Sinan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtırken Burcu Kıratlı ise beyaz mayosu ile mankenlere taş çıkardı. Kıratlı ile Akçıl'ın tatilde birbirlerine gösterdikleri ilgi dikkat çekti. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın tatil fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

02.08.2020 10:33 - Son Güncelleme: 02.08.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





