Günlerden Sinem Kobal olunca anne Nuray Kobal hiç görülmeyenleri paylaştı! ’‘İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım...’

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. 14 Ağustos doğum günü olan Sinem Kobal'ın doğum günün kutlayanlaran biri de annesi ve kardeşi oldu.