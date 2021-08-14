Günlerden Sinem Kobal olunca anne Nuray Kobal hiç görülmeyenleri paylaştı! '‘İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım...’
14 Ağustos 1987 doğumlu Sinem Kobal'ın doğum günü sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı. 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla evlenen, 2020 yılında da ilk çocuğu Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal 34 yaşın bastı. Daha önce doğum günü için 'Haytap'a bağış yapılmasını isteyen Sinem Kobal'a ilk kutlamalardan biri de annesi Nuray Kobal ve kardeşi Kerem Kobal'dan geldi. Nuray Kobal, oyuncu kızı Sinem Kobal'ın yeni yaşını Instagram'dan "İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." sözleriyle kutladı ve Sinem Kobal'ın pek görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. 14 Ağustos doğum günü olan Sinem Kobal'ın doğum günün kutlayanlaran biri de annesi ve kardeşi oldu.
Nuray Kobal, oyuncu kızı Sinem Kobal'ın yeni yaşını Instagram'dan "İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." sözleriyle kutladı.
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, bugün 34 yaşına bastı.
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "İyikim... İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." notunu düştü.