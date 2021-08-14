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Haberler Magazin Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli'nin 9.fotoğrafı...

Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli'nin 9.fotoğrafı...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli bu kez çıplak fotoğraf paylaştı. Bu karesi sosyal medyada kısa sürede tepki çekti.

14.08.2021 15:48 - Son Güncelleme: 14.08.2021 18:05
Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli’nin 9.fotoğrafı...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez çıplak paylaşarak tepkilerin odağında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli’nin 9.fotoğrafı...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli’nin 9.fotoğrafı...

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli’nin 9.fotoğrafı...

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli’nin 9.fotoğrafı...

Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

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