Serel Yereli bu kez çırılçıplak paylaştı gündeme gelmek için yapıyor ama bu kadarı fazla! Serel Yereli'nin 9.fotoğrafı...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli bu kez çıplak fotoğraf paylaştı. Bu karesi sosyal medyada kısa sürede tepki çekti.
14.08.2021 15:48
- Son Güncelleme: 14.08.2021 18:05
Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.
Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.
Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.