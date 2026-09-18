Mangal yürekli! Muharrem Türkseven’in otobüsteki itirafının ardından alkış tufanı: İlginç kariyer hikayesi
ATV ekranlarının sezona iddialı bir giriş yapan yapımı Güneşin Doğduğu Yer, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlerken Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven'in karşı karşıya geldiği o "Aga nabiyünn?" sahnesi sosyal medyayı salladı. Dizide sergilediği performansla dikkat çeken Muharrem Türkseven'in Çanakkale'nin sahil kasabasından setlerin zirvesine uzanan, filmleri aratmayan yaşam öyküsü de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: