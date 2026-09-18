Emekli zabıta bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olan oyuncu, ailece boş durmayı hiç sevmediklerini şu sözlerle anlatıyor:

"Babam zabıta personeliydi, tarlamızda zeytincilik de yapıyorduk. Babam öğlen yemek izninde tarlaya gelir, zabıta kıyafetini çıkarıp iş kıyafetlerini giyer ve bizimle çalışırdı. Sonra tekrar resmi kıyafetini giyip görevine dönerdi. Bu örneği görünce insanın aynı günde iki farklı iş yapabileceğini öğrendim. Okul bittiğinde kafede garsonluk yapıyordum. Bir gün köyün muhtarı geldi, çalıştıracak kimse olmadığını söyledi. Hemen kolları sıvadım; hem garsonluktan hem de köy tuvaleti işletmeciliğinden para kazandım. Annem ve babam bu azmimi her zaman takdir etti."