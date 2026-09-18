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Mangal yürekli! Muharrem Türkseven’in otobüsteki itirafının ardından alkış tufanı: İlginç kariyer hikayesi

ATV ekranlarının sezona iddialı bir giriş yapan yapımı Güneşin Doğduğu Yer, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlerken Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven'in karşı karşıya geldiği o "Aga nabiyünn?" sahnesi sosyal medyayı salladı. Dizide sergilediği performansla dikkat çeken Muharrem Türkseven'in Çanakkale'nin sahil kasabasından setlerin zirvesine uzanan, filmleri aratmayan yaşam öyküsü de dikkat çekti.

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Güneşin Doğduğu Yer, İlk Bölümüyle Fırtına Estirdi

Ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan ATV'nin dev yapımı Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Burak Özçivit ile birlikte kamera karşısına geçen ve canlandırdığı karakterle sahnenin seyrini bir anda değiştiren Muharrem Türkseven, ikonik "Aga nabiyünn?" repliği sonrası arama motorlarında fırtınalar estirdi.

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Muharrem Türkseven’in Zorlu Yükseliş Hikayesi

2008 yılından bu yana yer aldığı projelerle tanınan, özellikle İstanbullu Gelin dizisindeki Nazif karakteriyle hafızalara kazınan yetenekli oyuncunun, bugünlere hiç de kolay gelmediği ortaya çıktı.

Başarı Merdivenlerini Tırmanan Oyuncunun İlham Veren Yılları

İşte tam da bu noktada, ekranların sevilen yüzünün başarı merdivenlerini tırmanırken arkasında bıraktığı o ilham veren, alın teri dolu çocukluk yılları ve gençlik mücadelesi devreye giriyor.

Zeytin Tarlasından Oyunculuğa: Türkseven’in Mücadele Dolu Yolu

ZEYTİN TARLASINDAN KÖY TUVALETİ İŞLETMECİLİĞİNE

26 Mayıs 1989 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı sahil kasabası Küçükkuyu'da dünyaya gelen Muharrem Türkseven, yıllar önce verdiği bir röportajda mücadelesini babasından devraldığını vurguluyor.

Emekli Zabıta Babadan Gelen Çalışkanlık Mirası

Emekli zabıta bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olan oyuncu, ailece boş durmayı hiç sevmediklerini şu sözlerle anlatıyor:

"Babam zabıta personeliydi, tarlamızda zeytincilik de yapıyorduk. Babam öğlen yemek izninde tarlaya gelir, zabıta kıyafetini çıkarıp iş kıyafetlerini giyer ve bizimle çalışırdı. Sonra tekrar resmi kıyafetini giyip görevine dönerdi. Bu örneği görünce insanın aynı günde iki farklı iş yapabileceğini öğrendim. Okul bittiğinde kafede garsonluk yapıyordum. Bir gün köyün muhtarı geldi, çalıştıracak kimse olmadığını söyledi. Hemen kolları sıvadım; hem garsonluktan hem de köy tuvaleti işletmeciliğinden para kazandım. Annem ve babam bu azmimi her zaman takdir etti."

Sanat Aşkı, Muharrem Türkseven’in Hayatını Değiştirdi

Babasından aldığı bu sarsılmaz çalışma azmi ve mücadele ruhu, genç Muharrem'in hayatında çok daha büyük kararlar almasının önünü açacaktı. İçindeki sanat aşkını bastıramayan yetenekli oyuncu, ailesinin güvenli liman olarak gördüğü kalıpları kırmak için cesur bir adım atmaya karar verdi.

Mangala Gidiyoruz Yalanı ve Hayat Dönüm Noktası

"MANGALA GİDİYORUZ" YALANIYLA GELEN HAYAT DÖNÜM NOKTASI

Ailesinin memur olması yönündeki ısrarlarına rağmen çocukluk hayali olan oyunculuğun peşinden gitmeyi kafasına koyan Türkseven, ailesinin isteği üzerine önce Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu.

Beyaz Yalan, Konservatuvar ve Büyük Başarı

Ancak kalbindeki tiyatro sevdası ağır basınca radikal bir karar aldı. İstanbul'daki konservatuvar sınavlarına girmek için evdekilere küçük bir "beyaz yalan" söyleyen oyuncu, hayatının kırılma noktasını şöyle dile getiriyor:

"İstanbul'a sınava geldiğimden ailemin haberi yoktu. 'Arkadaşlarımla mangal yapacağız, iki gün gelmeyeceğim' diyerek evden çıktım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar sınavına girdim. 200 kişiden sadece 14 kişi alıyorlardı ve ben burslu olarak kazandım. Edebiyat Fakültesi 2. sınıftan terk edip hayallerimin peşinden koştum."

İstanbul Gerçeğini Ailesine Açıklama Zamanı

Gözünü karartıp girdiği bu zorlu sınavdan zaferle ayrılan genç oyuncu için sıra, hayatının en zor ama bir o kadar da en rahatlatıcı hamlesine gelmişti: İstanbul gerçeğini ve kazandığı başarıyı ailesine açıklamak...

İki Katlı Otobüste Yaşanan Duygusal Anlar

İKİ KATLI OTOBÜSTE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLAMA VE ALKIŞ TUFANI

Sınavı kazandığı anı ve annesiyle yaptığı o unutulmaz telefon konuşmasını dün gibi hatırladığını belirten başarılı oyuncu, Kadıköy-Beşiktaş hattında çalışan iki katlı otobüsün üst katında yaşanan o duygusal anları şu sözlerle paylaşıyor:

"Beşiktaş otobüsünün en önünde oturuyordum. Annem aradı, 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedi. 'İstanbul'dayım anne' deyince telefonda bir çığlık koptu. 'Hani sizin izin vermediğiniz tiyatro okulu vardı ya, işte onu kazandım anne! 200 kişide 14 kişi aldılar, biri de benim' diye ağlamaya başladım. Annem hattın diğer ucunda ağlıyor, ben bu ucunda... Telefonu kapattığımda arkamda dev bir alkış tufanı koptu. Ağlak gözlerle bir döndüm ki bütün otobüs gözleri dolu dolu beni alkışlıyor. Meğer meğer konuşmamı tüm yolcular dinlemiş. Ayağa kalkıp 'Gerçekten kazandım biliyor musunuz?' diyerek teşekkür ettim."

Cesaretiyle Zirveye Taşınan Sanat Yolculuğu

Çanakkale'den cebinde sadece cesaretiyle yola çıkan, otobüsteki yolcuların alkışlarıyla başladığı sanat yolculuğunu bugün ATV ekranlarında zirveye taşıyan Muharrem Türkseven, samimiyeti ve emeğiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

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Muharrem Türkseven Hakkında Bilinmeyenler

MUHARREM TÜRKSEVEN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Muharrem Türkseven kaç yaşında ve nereli?

26 Mayıs 1989 doğumlu olan oyuncu 37 yaşındadır ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindendir.

Muharrem Türkseven hangi okuldan mezun?

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni 2. sınıfta bırakan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi 4 yıllık burslu Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur.

Muharrem Türkseven hangi dizilerle tanındı?

Profesyonel oyunculuğa 2008 yılında adım atan Türkseven, özellikle İstanbullu Gelin dizisindeki "Nazif" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

(Fotoğraflar sosyal medya ve atv'den alınmıştır.)

Türkseven, Güneşin Doğduğu Yer’de İhsan Kozan Rolünde

Muharrem Türkseven, atv'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde İhsan Kozan karakterini canlandırıyor.

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