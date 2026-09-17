Cübbeyi bıraktı ekranların aranan yüzü oldu: Burak Özçivit’in partneri Beyza Gümülcine'nin sıra dışı kariyer yolculuğu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Beyza Gümülcine, yasal stajyerliğin ardından oyunculuğa yöneldi. Kısa sürede kazandığı ödül ve global marka yüzü olmasıyla dikkat çeken başarılı isim, son olarak atv ekranlarının yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'deki rolüyle gündeme geldi. Adliye koridorlarından setlere uzanan bu radikal kararın arkasındaki süreç ise merak konusu oldu.
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