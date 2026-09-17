Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımda Burak Özçivit ile başrolü paylaşarak Leyla Breger karakterine hayat veren Beyza Gümülcine ise ekran başındakilerin hakkında en çok arama yapılan ve merak edilen isimlerin başında geliyor.