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Cübbeyi bıraktı ekranların aranan yüzü oldu: Burak Özçivit’in partneri Beyza Gümülcine'nin sıra dışı kariyer yolculuğu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Beyza Gümülcine, yasal stajyerliğin ardından oyunculuğa yöneldi. Kısa sürede kazandığı ödül ve global marka yüzü olmasıyla dikkat çeken başarılı isim, son olarak atv ekranlarının yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'deki rolüyle gündeme geldi. Adliye koridorlarından setlere uzanan bu radikal kararın arkasındaki süreç ise merak konusu oldu.

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Güneşin Doğduğu Yer: Beyza Gümülcine’nin Yıldızı Parlıyor

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımda Burak Özçivit ile başrolü paylaşarak Leyla Breger karakterine hayat veren Beyza Gümülcine ise ekran başındakilerin hakkında en çok arama yapılan ve merak edilen isimlerin başında geliyor.

Adliye Koridorlarından Setlere: İlham Veren Başarı Hikayesi

Yetenekli oyuncunun, adliye koridorlarından setlere uzanan ve ilham veren sıra dışı başarı öyküsü ise dikkat çeken detaylar barındırıyor.

Beyza Gümülcine’nin Radikal Kararı: Hukuktan Sanata Geçiş

ADLİYE KORİDORLARINDAN SAHNE IŞIKLARINA

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Beyza Gümülcine, mezuniyetin ardından yasal stajyer olarak mesleğe ilk adımını attı. Ancak geleceğini hukuk alanında inşa etmek yerine, içindeki tiyatro sevdasına yönelerek radikal bir karar aldı.

Cübbeyi Bırakan Oyuncu: Disiplinden Sanata Uzanan Yolculuk

Cübbeyi kenara koyan genç isim, rotasını tamamen setlere kırdı. Hukuk disiplinini sahne performansıyla harmanlayan oyuncu, kameralar karşısına geçmeden önce tiyatro sahnelerinde deneyim kazandı.

Tiyatrodan Reklam Yüzüne: Sinan Akçıl’ın Keşfettiği Yetenek

FARK EDİLEN YETENEK VE ÖDÜLLÜ PERFORMANS

Tiyatro sahnelerindeki duruşu, bir pırlanta reklamında yer almasıyla yeni bir boyut kazandı. Reklam filmi sırasında şarkıcı Sinan Akçıl tarafından fark edilen Gümülcine, ardından Akçıl'ın Anlatamam şarkısının klibinde rol aldı.

Çıkmaz Sokak’tan Yeraltı’na: Beyza Gümülcine’nin Büyük Çıkışı

Beyaz perdeye ilk adımını 2025 yılında Çıkmaz Sokak filmiyle atan yetenekli isim, televizyon dünyasındaki asıl çıkışını ise Yeraltı dizisindeki Avukat Hande karakteriyle gerçekleştirdi.

Avukat Hande Rolüyle Ödül Getiren Başarı

Eğitimini aldığı hukuk mesleğini ekrana taşıdığı bu roldeki başarısı, kendisine Klass Ödülleri 2026'da "Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu" ödülünü getirdi.

Küresel Başarı: Beyza Gümülcine’nin Marka Yüzü Serüveni

GLOBAL BAŞARIDAN GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'E

Yakaladığı bu hızlı yükseliş, uluslararası markaların da dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü bir Kore güzellik ve kozmetik markasının Türkiye'de ve globaldeki resmi marka yüzü seçildi.

Güneşin Doğduğu Yer: Beyza Gümülcine’nin Etkileyici Yolculuğu

Hukuk eğitiminden tiyatro sahnelerine, ödüllü dizi performanslarından küresel reklam iş birliklerine uzanan bu etkileyici yolculuk, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan atv'nin dev yapımı Güneşin Doğduğu Yer ile yeni bir döneme taşındı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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