Gülsim Ali İlhan'ın tacizcisi ile başı dertte! 'Seni ifşa ederim'

Hürriyet'in haberine göre; Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.