Gülsim Ali İlhan'ın tacizcisi ile başı dertte! 'Seni ifşa ederim'
Gülsim Ali İlhan'ın tacizcisi ile başı dertte! Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali, aldığı tehditle şoke oldu. Oyuncu, 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizcisine sosyal medyadan seslendi. Birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı şahsın tacizlerine devam etmesinin ardından mesaj yayınlayan Ali, 'Devam edersen fotoğraflarını yayınlarım' diyerek son kez uyarıda bulundu.
07.06.2021 09:33
- Son Güncelleme: 07.06.2021 09:33
'SENİ İFŞA EDERİM'
Gülsim Ali İlhan'ın tacizcisi ile başı dertte! Oyuncu E.H.'nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.
Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali şu mesajı paylaştı;
"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin."