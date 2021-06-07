Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı çıkartması! İsmail YK gerçeği şaşırtmıştı...

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı çıkartması! İsmail YK gerçeği ile şaşırtan Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, Alaçatı sokaklarında dikkat çekti. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı. Yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrılan Sergen Yalçın ve 22 yaşındaki Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya, kameralara işte böyle yansıdı...

07.06.2021 09:02 - Son Güncelleme: 07.06.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





