Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı çıkartması! İsmail YK gerçeği şaşırtmıştı...
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı çıkartması! İsmail YK gerçeği ile şaşırtan Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, Alaçatı sokaklarında dikkat çekti. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı. Yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrılan Sergen Yalçın ve 22 yaşındaki Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya, kameralara işte böyle yansıdı...
07.06.2021 09:02
- Son Güncelleme: 07.06.2021 09:20
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı çıkartması! Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı.
Çeşme'yi tercih eden ünlü teknik adamın birlikte tatil yaptığı isim ise Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya.
ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI
Bir süredir ilişki yaşayan Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda yemekteydi.
Mekanda Yalçın'ın arkadaşlarıyla buluşan çift, çıkışta görüntülendi. Aracına binerken muhabirlere selam veren Yalçın, ilişkisi hakkında konuşmadı.
Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrıldı.
Bu kareyi Sergen Yalçın'ın arkadaşı Sezer Çakır, Instagram'da paylaştı.