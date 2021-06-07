Survivor'da Ayşe ve Aleyna'nın aileleri gırtlak gırtlağa geldi Acun Ilıcalı yaka silkti! İşte Yüksel Ailesi ve anne Zuhal Kalaycıoğlu gerçekleri meğer...

Survivor'ın bayram özel ödülü ardından derin bir kaos bıraktı. Her şey ailelerin ödül oyunu için Dominik Cumhuriyeti'nde gitmesiyle başladı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin iddiasına göre Ayşe Yüksel'in ailesi hem Aleyna'ya hem de engelli kardeşi Cansu'ya hakaret etmiş, Cansu Kalaycıoğlu 'yaratık' ifadesini kullanmıştı. Zaten yarışmada da aralarının açık olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasındaki gerilim tırmanırken, Ayşe Yüksel'in ailesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayınlanmıştı. Tam sular duruldu derken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden zehir zemberek bir açıklama geldi. Sonunda da Acun Ilıcalı isyan bayrağını çekti. Son konseyde yaşananların ardından sosyal medyada yeni yeni detaylar ortaya çıktı.

07.06.2021 09:57 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





