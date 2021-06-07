Survivor'da Ayşe ve Aleyna'nın aileleri gırtlak gırtlağa geldi Acun Ilıcalı yaka silkti! İşte Yüksel Ailesi ve anne Zuhal Kalaycıoğlu gerçekleri meğer...
Survivor'ın bayram özel ödülü ardından derin bir kaos bıraktı. Her şey ailelerin ödül oyunu için Dominik Cumhuriyeti'nde gitmesiyle başladı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin iddiasına göre Ayşe Yüksel'in ailesi hem Aleyna'ya hem de engelli kardeşi Cansu'ya hakaret etmiş, Cansu Kalaycıoğlu 'yaratık' ifadesini kullanmıştı. Zaten yarışmada da aralarının açık olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasındaki gerilim tırmanırken, Ayşe Yüksel'in ailesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayınlanmıştı. Tam sular duruldu derken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden zehir zemberek bir açıklama geldi. Sonunda da Acun Ilıcalı isyan bayrağını çekti. Son konseyde yaşananların ardından sosyal medyada yeni yeni detaylar ortaya çıktı.
Adada yaşanan gerginlik sosyal medyaya taşındı. İki aile arasında yaşananlar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle gün yüzüne çıktı.
Yarışmacılara ailelerinin karşılıklı olarak suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, Aleyna'ya da annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kızım yarışmadan çekilsin' mesajını iletti.
AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜLER
Yaşanan sorunu çözmek için Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıdı. Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarına devam etti ve Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.
Ayşe Yüksel'in ablası ise, ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kardeşine yaşananları anlatan Nursema Yüksel, şunları söyledi; 'Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı.'