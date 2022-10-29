Gülsim Ali İlhan fırfırlı eteği ile kalpleri pıt pıt attırdı! Ekranlara bir döndü pir döndü! 'Manken misin nesin' Gönül Dağı'nın veto yiyen kızıydı!
Gönül Dağı'nın veto yiyen kızıydı! Gülsim Ali İlhan fırfırlı eteği ile kalpleri pıt pıt attırdı! Ekranlara bir döndü pir döndü! 'Manken misin nesin' , 'boyuna posuna maşşallah' yorumları geldi.
Gönül Dağı dizisindeki hikayesi bittikten sonra projeye veda eden Gülsim Ali İlhan bir süredir istirahatte. Yeni projesi merakla beklenen ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden Gülsim Ali İlhan diziden ayrılışıyla herkesi üzmüştü. Geri dönmesi çok istense de adı başka projelerde yazıldı. Türk – Pakistan yapımı olması beklenen Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alacağı konuşuluyordu. Hatta oyuncuya başrolde İlhan Şen eşlik edecekti. Ancak henüz bir detay gelmedi. İşte Gülsim Ali İlhan fırfırlı eteği ile kalpleri pıt pıt eden paylaşımı....
Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan TRT1'de yayınlanan ve hikayesiyle çok beğenilen Gönül Dağı dizisiyle tanındı.
Dizide iki sezon boyunca 'Dilek' karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yaşanan bir kaza sonrası karakterin ölmesiyle hikayeden ayrıldı.