Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelerde el ele yakalandı! Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca...
Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelerde el ele yakalandı! Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca aracına binen Beren Saat güzelliğiyle göz doldurdu. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, önceki gece Etiler'deki bir sergi çıkışında görüntülendi. Sadece Atatürk portreleri ve resimlerinin sunulduğu sergiden çıkarken Doğulu çifti, soruları yanıtladı. Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz çifti Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yeni proje için tekrar bir araya gelmişti. Çekimleri geçtiğimiz günlerde New York'ta tamamlanan filmle ilgili soruları yanıtlayan Beren Saat konu Kıvanç Tatlıtuğ'a gelince "Onları sonra konuşalım" diyerek araca bindi İşte Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'a ait çok özel görüntü...
Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelerde el ele yakalandı! Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ sorulunca aracına binen Beren Saat, güzelliği ile de dikkat çekti.
2014 yılında nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz sene evliliklerinde kriz yaşamıştı. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı. Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse..."
"'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı. Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi."
"O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım." demişti.
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, önceki gece Etiler'deki bir sergi çıkışında görüntülendi. Sadece Atatürk portreleri ve resimlerinin sunulduğu sergiden çıkarken Doğulu çifti, soruları yanıtladı. Rıfat Baltaoğlu koleksiyonuna geldiğini diyen Kenan Doğulu, "Kendisi bir Atatürk portresi asmak istiyordu ofisine. Onun için kendine çizmeye başladı. Biz de ona bunları çoğalt bize de çiz dedik ve böyle bir sergi oluşturdu kendisi" dedi.