Merve Oflaz, Burcu Esmersoy derken Allan Hakko'nun yeni gözdesi Elisabeth Mas! Bomba aşk ortaya çıktı meğer ev partisinde...
Merve Oflaz, Burcu Esmersoy derken Allan Hakko'nun yeni gözdesi Elisabeth Mas! Bomba aşk ortaya çıktı. 2 yıldır aşk yaşadığı Merve Oflaz'la geçtiğimiz ay yollarını ayıran Allan Hakko'nun kalbi boş kalmadı! Ünlü işadamı, Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas ile aşk yaşıyor. İşte detaylar...
28.10.2022 11:54 - Son Güncelleme: 28.10.2022 11:59
MEĞER EV PARTİSİNDE...
Merve Oflaz, Burcu Esmersoy derken Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'nun yeni gözdesi Elisabeth Mas! Bomba aşk ortaya çıktı...
2 yıl önce Burcu Esmersoy ile aşk yaşayan Allan Hakko'nun aşk hayatı epey hızı. 4 ay Burcu Esmersoy ile aşk yaşayan Allan Hakko'nun o dönem çevresine, "Burcu sadece işine aşık" dediği iddia edilmişti.
Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko ile Burcu Esmersoy'un ayrılık nedeninin Esmersoy'un yoğun iş temposu olduğu ileri sürülmüştü.
Ardından Survivor'ın tek kadın şampiyonu olan oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşamaya başlamıştı Hakko...