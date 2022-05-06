Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan: "Edep denilen bir şey var..."

Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan: "Edep denilen bir şey var..."
Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan geldi. Son dönemde ünlülerin sahne kıyafetleri oldukça gündemde. Gülşen'in kıyafetine ve kucak dansına tepki gösteren, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözleri ile tartışmanın fitilini ateşleyen İzzet Yıldızhan'dan sonra Bülent Serttaş da bu konuda yorumunu esirgemedi, bakın ne dedi.
06.05.2022 16:15 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:22
"EDEP DENİLEN BİR ŞEY VAR..."
Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan geldi.
Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri tartışılmaya devam ediyor. Gülşen'e tepki gösteren ve "Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'dan sonra Bülent Serttaş da bu konuda yorumunu esirgemedi.
"OTURDUĞU YERİ..."
Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşleyen İzzet Yıldızhan, Gülşen'in kucak dansına yaptığı yorumla da gündeme bomba gibi düşmüştü.