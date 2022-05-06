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Haberler Magazin Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan: "Edep denilen bir şey var..."

Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan: "Edep denilen bir şey var..."

Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan geldi. Son dönemde ünlülerin sahne kıyafetleri oldukça gündemde. Gülşen'in kıyafetine ve kucak dansına tepki gösteren, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözleri ile tartışmanın fitilini ateşleyen İzzet Yıldızhan'dan sonra Bülent Serttaş da bu konuda yorumunu esirgemedi, bakın ne dedi.

06.05.2022 16:15 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:22
Gülşen’in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan’dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş’tan: Edep denilen bir şey var...

"EDEP DENİLEN BİR ŞEY VAR..."

Gülşen'in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan'dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş'tan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen’in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan’dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş’tan: Edep denilen bir şey var...

Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri tartışılmaya devam ediyor. Gülşen'e tepki gösteren ve "Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'dan sonra Bülent Serttaş da bu konuda yorumunu esirgemedi.

Gülşen’in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan’dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş’tan: Edep denilen bir şey var...

Geçtiğimiz ay Ukraynalı modelle klip çeken Bülent Serttaş, Gülşen'in sahne kıyafeti ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Gülşen’in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan’dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş’tan: Edep denilen bir şey var...

Bir insan kendisine yakışanı yapacak. Yapıyorlar da zaten. Eşi ona müsaade ediyorsa, bizim ona bir şey söylememiz haddimiz değil. Her şey ortada. Yakıştırıyor kendisine... Ama yine de edep denilen bir şey var onu da aşmamak lazım."

Gülşen’in sahne kıyafetine İzzet Yıldızhan’dan sonra bir bomba yorum da Bülent Serttaş’tan: Edep denilen bir şey var...

"OTURDUĞU YERİ..."

Külot çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşleyen İzzet Yıldızhan, Gülşen'in kucak dansına yaptığı yorumla da gündeme bomba gibi düşmüştü.

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