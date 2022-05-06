Sera Kutlubey'in annesini görenler gözlerine inanamadı adeta güzellik genetik! Annesi fettan Damla'yı tek hamlede solladı
İyilik dizisinde canlandırdığı Damla karakteriyle Sera Kutlubey son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. 25 yaşındaki Sera Kutlubey, Babam ve Ailesi, Kehribar dizilerindeki yan rollerin ardından İyilik dizisi ile birlikte başrole taşıdı karıiyerine. Aşık olduğu ancak evli olan bir adam için büyük bir plan hazırlayan Damla karakterine hayat veren Sera Kutlubey hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Sera Kutlubey olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
06.05.2022 15:43 - Son Güncelleme: 06.05.2022 15:43
İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır. Zalim İstanbul dizisinde oynadığı cemre karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Şimdi İyilik dizisinde Damla karakterini canlandırmaktadır.
Hakkında araştırma yapanlar Sera Kutlubey'in annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Sera Kutlubey olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.