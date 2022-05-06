Alişan ile eşi Buse Varol’dan aşk dolu 5. yıl dönümü kutlaması! ’Acısıyla tatlısıyla’ dediler ilk yorum Ece Erken ve Demet Akalın’dan...

Burak ve Eliz adında iki evladı olan ünlü çifte yorum ve beğeni yağdı, ilk yorum ise Ece Erken ile Demet Akalın'dan geldi.

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