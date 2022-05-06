Alişan ile eşi Buse Varol'dan aşk dolu 5. yıl dönümü kutlaması! 'Acısıyla tatlısıyla' dediler ilk yorum Ece Erken ve Demet Akalın'dan...
Alişan ile eşi Buse Varol'dan aşk dolu 5. yıl dönümü kutlaması! 'Acısıyla tatlısıyla' dediyen ünlü çifte ilk yorum Ece Erken ve Demet Akalın'dan geldi. Buse Varol ayrılmanın eşiğinden döndüğü eşi Alişan'la pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu eşiyle evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutladı. Alişan da kendi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, "6 Mayıs 2018 aile olduğumuz, karı koca olduğumuz, evlendiğimiz gün. 5. yılımıza girdiğimiz gün.. Burak'ımız ve Eliz'imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım. İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta. İnşallah bir ömür boyu... Seni seviyorum 5. yılımız kutlu olsun" dedi. Ünlü çiftin aşk dolu sözleri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Alişan ile eşi Buse Varol'dan aşk dolu 5. yıl dönümü kutlaması! 'Acısıyla tatlısıyla' diyen ünlü çifte ilk yorum Ece Erken ve Demet Akalın'dan geldi.
Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol aralarındaki buzları eritti. İkili evlilik yıldönümlerinde yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
Alişan ise bu fotoğrafı paylaşarak altına, "6 Mayıs 2018 aile olduğumuz, karı koca olduğumuz, evlendiğimiz gün. 5. yılımıza girdiğimiz gün.. Burak'ımız ve Eliz'imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım. İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta. İnşallah bir ömür boyu... Seni seviyorum 5. yılımız kutlu olsun" notunu düştü.
Burak ve Eliz adında iki evladı olan ünlü çifte yorum ve beğeni yağdı, ilk yorum ise Ece Erken ile Demet Akalın'dan geldi.
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