RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor"

Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor"

Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca açıklamaları ile dikkat çekti. Daha önceki eleştirilerinin medyada eksik yer aldığını iddia ederek kızıyla ilgili de bir yorumda bulunan Işın Karaca "Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" dedi. İşte Işın Karaca'dan gelen Gülşen açıklaması...

25.04.2022 16:02 - Son Güncelleme: 25.04.2022 16:08
Gülşen’in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: 10 yaşındaki kızım ’anne neden don giyiyor?’ diyor

Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca, "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor" sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyleyen Işın Karaca, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.

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Gülşen’in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: 10 yaşındaki kızım ’anne neden don giyiyor?’ diyor

"KIZ ANNESİ" AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı konuşmasının devamında "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" yorumunda bulundu. Karaca "Kız annesi" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu" dedi.

Gülşen’in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: 10 yaşındaki kızım ’anne neden don giyiyor?’ diyor

Hem sahne kıyafetleri hem de danslarıyla adından söz ettiren Gülşen, son olarak İzmir'de verdiği konserle adından söz ettirdi. İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

Gülşen’in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: 10 yaşındaki kızım ’anne neden don giyiyor?’ diyor

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.

Gülşen’in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: 10 yaşındaki kızım ’anne neden don giyiyor?’ diyor

OMUZLARDA

Gülşen'in paylaşımı sosyal medyayı yine ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

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