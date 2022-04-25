Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca: "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor"
Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca açıklamaları ile dikkat çekti. Daha önceki eleştirilerinin medyada eksik yer aldığını iddia ederek kızıyla ilgili de bir yorumda bulunan Işın Karaca "Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" dedi. İşte Işın Karaca'dan gelen Gülşen açıklaması...
Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca, "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor" sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyleyen Işın Karaca, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.
"KIZ ANNESİ" AÇIKLAMASI
Ünlü şarkıcı konuşmasının devamında "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" yorumunda bulundu. Karaca "Kız annesi" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu" dedi.
Hem sahne kıyafetleri hem de danslarıyla adından söz ettiren Gülşen, son olarak İzmir'de verdiği konserle adından söz ettirdi. İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.
Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.