Survivor Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin"

Uzun süredir stratejik olarak rakipleri tarafından bilinçli bir şekilde potaya gönderildiği iddia edilen Evrim'in sevenlerinden sonra ailesi de tepki gösterdi. Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi! Performansının başarılı olmasına rağmen potadan bir türlü çıkamayan Evrim, en çok potaya giren isimlerden birisi oldu.