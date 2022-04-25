RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin"

Survivor Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin"

Survivor Evrim Keklik'in babası isyan etti Acun Ilıcalı'ya seslendi. Survivor Evrim Keklik'in babası kızının defalarca eleme potasına girmesini kaldıramadı. Hayrettin Keklik Acun Ilıcalı'ya, 'Lütfen kızımı eleyin' dedi. Survivor Evrim'in babasının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler ise herkesi şoke ediyor... İşte yarışmacılar içinde en dikkat çeken isimler arasında yer alan Evrim Keklik ve hakkında merak edilenler...

25.04.2022 16:31 - Son Güncelleme: 25.04.2022 16:35
Survivor Evrim Keklik’in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı’ya seslendi: Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin

"YÜZLERİNE BAKAMIYORUM KIZIMI ELEYİN"

Survivor Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik isyan etti, Acun Ilıcalı'ya seslendi. Survivor'da kavgalar, isyanlar, aşklar ve tabii ki elemeler bitmiyor. Survivor'ın öne çıkan isimlerinden Evrim Keklik yine eleme potasına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Evrim Keklik’in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı’ya seslendi: Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin

Uzun süredir stratejik olarak rakipleri tarafından bilinçli bir şekilde potaya gönderildiği iddia edilen Evrim'in sevenlerinden sonra ailesi de tepki gösterdi. Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi! Performansının başarılı olmasına rağmen potadan bir türlü çıkamayan Evrim, en çok potaya giren isimlerden birisi oldu.

Survivor Evrim Keklik’in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı’ya seslendi: Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin

'BABA'DAN İSYAN!

Evrim'in üst üste potaya çıkması sonrası, kızına sürekli destek veren ve haksızlığa uğradığını düşünen Hayrettin Keklik paylaşımıyla gündem oldu. Survivor Evrim'in babası Hayrettin Keklik, kızına SMS desteğinde bulunan hayranlarının yüzüne bakamadığını söylerek Acun Ilıcalı'ya seslendi ve 'Lütfen kızımı eleyin! Bu yükün altından kalkamam' dedi.

Survivor Evrim Keklik’in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı’ya seslendi: Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin

"MUSALLA TAŞI GİBİ..."

Survivor'ın cazgır Evrim'i geçtiğimiz hafta yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu.

Survivor Evrim Keklik’in babası Hayrettin Keklik isyan etti Acun Ilıcalı’ya seslendi: Yüzlerine bakamıyorum kızımı eleyin

Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. "Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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