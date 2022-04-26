Kardeşlerim’in Doruk’u aşkı itiraf etti genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk karakteri ile sürekli gündeme gelen genç oyuncu Onur Seyit Yaran, alışveriş yaptığı esnada magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. Etiler'de bir AVM'de gezinen Onur Seyit Yaran, hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan oyuncu aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.