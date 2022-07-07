Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis'le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı
Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı. Olay görüntülerde bu kez ünlü şarkıcı Edis de var... Önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Gülşen önce Edis'i sahneye alıp şarkı söyleyip, kalça tokuşturdu sonra da bir arkadaşının kucağına atladı. Gülşen'in bu yeni skandalı sosyal medyada tepki topladı.
07.07.2022 16:12 - Son Güncelleme: 07.07.2022 17:00
Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu.
Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.
ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI
Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, danslarıyla adından söz ettirdi.
Şarkı aralarında seyircilerin arasında gezen sanatçı, bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı. Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.