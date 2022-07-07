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Haberler Magazin Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis'le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis'le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı. Olay görüntülerde bu kez ünlü şarkıcı Edis de var... Önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Gülşen önce Edis'i sahneye alıp şarkı söyleyip, kalça tokuşturdu sonra da bir arkadaşının kucağına atladı. Gülşen'in bu yeni skandalı sosyal medyada tepki topladı.

07.07.2022 16:12 - Son Güncelleme: 07.07.2022 17:00
Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı.

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Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu.

Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.

Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, danslarıyla adından söz ettirdi.

Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Şarkı aralarında seyircilerin arasında gezen sanatçı, bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı. Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.

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