Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen Edis’le kalça dans yaptı sonra da arkadaşının kucağına atladı

Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.