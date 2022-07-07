Arzu Yanardağ'ın kızının son haline bakın! Alara Maya Serter büyüdü annesinin boyuna yetişti görenler şaştı kaldı
Arzu Yanardağ'ın kızına bakın! 44 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara Maya Serter büyüdü. Annesinin boyuna yetişen 15 yaşındaki Alara Maya Serter, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Serter için "Maşallah çok güzel", "Güzelliğini annesinden almış", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı Alara Maya Serter...
07.07.2022 15:44 - Son Güncelleme: 07.07.2022 15:44
Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı Alara Maya Serter büyüdü. Son haliyle ise kendine hayran bıraktı.