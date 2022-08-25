Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de şiraze sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Şiraze, hangisini bir arada tutmak için kullanılır?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
25.08.2022 01:29 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:32
Milyoner'e damga vuran 'Şiraze' sorusu | VIDEO
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Şiraze, hangisini bir arada tutmak için kullanılır?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.
SORU: "Şiraze, hangisini bir arada tutmak için kullanılır?"
CEVAP: KİTAP YAPRAKLARI (B)
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...