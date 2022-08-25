Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de şiraze sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı





Milyoner'e damga vuran 'Şiraze' sorusu | VIDEO



Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Şiraze, hangisini bir arada tutmak için kullanılır?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.



SORU: "Şiraze, hangisini bir arada tutmak için kullanılır?"



CEVAP: KİTAP YAPRAKLARI (B)