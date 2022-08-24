ATV’den bir bomba daha: Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı! Oktay Kaynarca paylaştı! Ünlüler yorum yağdırdı
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'n ilk tanıtımı yayınlandı. Konusu ve hikayesiyle şimdiden gündeme oturan dizinin tanıtımı, sosyal medyaya damga vuruken başrol Oktay Kaynarca'nın paylaşımına yorum yağdı. Seda Sayan ve Selçuk Yöntem'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de iddialı dizinin tanıtımına kayıtsız kalamadı. İşte kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı...
24.08.2022 22:20 - Son Güncelleme: 24.08.2022 22:34
atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, duyurulduğu andan itibaren sosyal medyada büyük ses getirdi.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. TANITIM | TIKLA İZLE
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği ve ilk bölümü sabırsızlıkla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı.
Konusu ve hikayesiyle şimdiden gündeme oturan dizinin tanıtımı, sosyal medyaya damga vuruken başrol Oktay Kaynarca'nın paylaşımına yorum yağdı.