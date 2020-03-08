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Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi ABD'de kızıyla bakın ne yapıyor! Yeşilçam'ın efsanelerinden biriydi!

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de kızıyla bakın ne yapıyor! Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen ünlü yıldız ABD'de görüntülendi. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Gülşen Bubikoğlu, girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kurmuştu. Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte kimseye haber vermeden, yalnızca bir kaç aile dostu huzurunda Kemal Utku'nun evinde evlenmişti. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

08.03.2020 11:13 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





