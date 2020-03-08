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Şimdi gözlerden uzak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça bilinen biri çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık bir isim çıktı. Öğrenince çok şaşıracaksınız! 5 yıldız atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, dizinin fanatiklerinin en çok sevdiği isimlerden biri. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem EDHO hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sonrası en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.

08.03.2020 15:07 - Son Güncelleme: 08.03.2020 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





