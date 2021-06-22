Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil EDHO’ya bakın nasıl veda etti! ‘Karizmatik parterim Oktay Kaynarca…’
Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bakın nasıl veda etti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterine can veren ünlü oyuncu Pelin Akil, yapıma veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Diziden karelerini peş peşe Instagram sayfasında yayınlayan oyuncuya, rol arkadaşlarından yorum yağdı. Öte yandan Pelin Akil'in veda paylaşımındaki Oktay Kaynarca detayı ise dikkat çekti. İşte Pelin Akil'in veda paylaşımı…
22.06.2021 23:28
- Son Güncelleme: 22.06.2021 23:28
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçen hafta ekrana gelen son bölümüyle sezon finali yaptı.
7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde de pek çok karakter senaryo gereği hikâyeye veda etti.
Son olarak dizide Bahar karakterine can veren Pelin Akil de EDHO'dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Akil, diziden karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik...
Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum.