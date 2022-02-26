Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti
Genç şarkıcı Ece Ronay, geçen aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek mesajları ifşa etmiş ve uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Takip eden günlerde ise hamile olduğunu duyuran Ronay'dan karnı burnunda pozlar geldi. Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen Ronay, balkonda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ronay bir sonraki paylaşımında ise dans ettiği anlara yer verdi. İşte Ece Ronay'ın peş peşe yaptığı o paylaşımlar...
26.02.2022 23:06 - Son Güncelleme: 26.02.2022 23:12
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ece Ronay, yaşanılanlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı.
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Ronay, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı.