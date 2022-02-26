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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Genç şarkıcı Ece Ronay, geçen aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek mesajları ifşa etmiş ve uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Takip eden günlerde ise hamile olduğunu duyuran Ronay'dan karnı burnunda pozlar geldi. Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen Ronay, balkonda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ronay bir sonraki paylaşımında ise dans ettiği anlara yer verdi. İşte Ece Ronay'ın peş peşe yaptığı o paylaşımlar...

26.02.2022 23:06 - Son Güncelleme: 26.02.2022 23:12
Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ece Ronay, yaşanılanlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Ronay ilerleyen günlerde ise nişanlısı Mehmet Bilir ile aralarındaki sorunları çözmüş ve ilişkisine bir şans daha vermişti.

Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Genç şarkıcı, geçen haftalarda da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Ronay, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... Ece Ronay’dan karnı burnunda pozlar! Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçti

Vücudunu saran kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen Ronay, balkonda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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