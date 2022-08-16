Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Onur Buldu’nun memleketi...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Onur Buldu, yapımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle gündem oldu. Kadrosunda Onur Atilla, Alper Kul, Aziz Aslan ve Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı yapıma tiplemeleriyle damga vuran Buldu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
16.08.2022 23:51 - Son Güncelleme: 16.08.2022 23:51
Sosyal medyada gündem olan bir iddiaya göre ekibin başarılı isimlerinden ünlü oyuncu Onur Buldu, yeni bir projeye başlaması sebebiyle programa veda etti.
ONUR BULDU KİMDİR?
Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 1982'de dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında yer aldı. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.