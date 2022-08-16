Vav TV İzle
Haberler Magazin 41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Peyker karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran rolüyle hafızalara kazındı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 41 yaşındaki Fettahoğlu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Leopar desenli bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan Fettahoğlu'na meslektaşı Cansu Dere de kayıtsız kalmadı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...

16.08.2022 22:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 22:14
41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başlayan Nur Fettahoğlu, Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran karakteriyle ise hafızalara kazınan Fettahoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Fettahoğlu, leopar desenli bikinisi ile verdiği tekne pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...

Leopar desenli bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan Fettahoğlu'na meslektaşı Cansu Dere de kayıtsız kalmadı.

SON DAKİKA