41’lik Nur Fettahoğlu leopar desenli bikinisi ile paylaştı! Cansu Dere kayıtsız kalmadı! Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı...
Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Peyker karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran rolüyle hafızalara kazındı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 41 yaşındaki Fettahoğlu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Leopar desenli bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan Fettahoğlu'na meslektaşı Cansu Dere de kayıtsız kalmadı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...
16.08.2022 22:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 22:14
Oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başlayan Nur Fettahoğlu, Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran karakteriyle ise hafızalara kazınan Fettahoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Leopar desenli bikinisi ile verdiği pozu yayınlayan Fettahoğlu'na meslektaşı Cansu Dere de kayıtsız kalmadı.