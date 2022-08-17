Defne Samyeli yeşil bikinisi ile yine gençlere meydan okudu! Kayalıkların arasında verdiği pozla sosyal medyayı salladı
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Özellikle bikinili pozlarıyla günlerce magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Samyeli, yeşil bikinisi ile kayalıkların arasında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'a damga vurdu. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...
17.08.2022 00:08 - Son Güncelleme: 17.08.2022 00:08
1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli, ardından spikerlik ve köşe yazarlığı yapmaya başladı.
Son yıllarda kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.