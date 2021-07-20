Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya mayolu pozuyla yıktı geçti! Halk plajından paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Yılmazkaya, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Gülümse çekiyorum! Halk plajı, pembe pamuk şeker, annenin dantelli kurulama havlusu, kafasında duran simit tepsisinin kaç kg ağırlık yaptığını düşündüğüm bıyıklı abi, mahalleye yeni taşınan aile babasının ne iş yaptığını merak edip, özenle bulmaya çalışan birkaç dedikoducu teyze…