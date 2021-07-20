Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya mayolu pozuyla yıktı geçti! Halk plajından paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya mayolu pozuyla yıktı geçti! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği mayolu pozunu sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Denize girmek için halk plajını tercih eden oyuncu, tatil pozuyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
20.07.2021 22:52
- Son Güncelleme: 20.07.2021 22:52
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meltem Yılmazkaya, sezon finalinin ardından tatile çıktı.
Yılmazkaya, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Gülümse çekiyorum! Halk plajı, pembe pamuk şeker, annenin dantelli kurulama havlusu, kafasında duran simit tepsisinin kaç kg ağırlık yaptığını düşündüğüm bıyıklı abi, mahalleye yeni taşınan aile babasının ne iş yaptığını merak edip, özenle bulmaya çalışan birkaç dedikoducu teyze…