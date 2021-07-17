Güldür Güldür Mehtap Meltem Yılmazkaya'nın annesini görenler şaştı 'anasına sığınmış bir mahmure!' İşte Meltem Yılmazkaya'nın annesi
36 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya hem oyunculuğu hem de güzel sesiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri. Öncesinde pek çok yapımda rol alsa da Meltem Yılmazkaya'nın hayatlarımıza girişi Güldür Güldür ile oldu. Kısa süre önce babasını kaybeden Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de Mehtap karakterine hayat veriyor. Meltem Yılmazkaya annesiyle bir paylaşım yaptı. Yılmazkaya'nın 'anasına sığınmış bir mahmure' notuyla paylaştığı anne-kız fotoğrafında, anne Ayla Akyüz'ü görenler şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği akıl alır gibi değil. İşte başta Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlülerin anneleri.
Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 6 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Tiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp okudu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında yaratıcı drama dersleri vermektedir.
İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu "Aile Saadeti" adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.
2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci'nin oynadığı "Benim Annem Bir Melek" adlı diziye Berivan karakteri ile dahil oldu. 2010 yılında "Şen Yuva" adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli, Alper Kul paylaşmıştır. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı "Aşkın Halleri" adlı dizide rol aldı.
2013 yılında "Aldırma Gönül" adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Alper Kul, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Meltem Yılmazkaya annesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Meltem Yılmazkaya fotoğrafına 'Anasına sığınmış bir mahmure' notunu düştü. Yılmazkaya'nın annesiyle olan benzerliği ise herkesi şaşırttı. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlülerin anneleri.