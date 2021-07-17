Acun Ilıcalı ve Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı affetmedi Cansu'nun özgüven tavan...
Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Asya karakterine can veren Cansu Dere, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilde bir araya geldiği isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Cansu Dere'nin sıfır makyaj verdiği cesur pozu sosyal medyayı salladı.
17.07.2021 12:23
- Son Güncelleme: 17.07.2021 12:23
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yoğun bir sezonu geride bırakan Cansu Dere ve Survivor finalinin ardından soluğu Çeşme'de alan Acun Ilıcalı bir araya geldi.
Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.