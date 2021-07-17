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Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

Onlar Türkiye'nin fenomen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal. 2016 yılında Ayvalık'ta gerçekleştirdikleri bir düğünle hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucaklarına almış, kızlarına Lalin adını vermişti. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar aralarında boy farkını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin boyları.

17.07.2021 11:39 - Son Güncelleme: 17.07.2021 11:39
Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

33 yaşındaki Sinem Kobal ve 47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu Türkiye'nin yakından takip ettiği çiftlerden biri. Sinem ve Kenan arasındaki boy farkını gören duyan şaştı. İşte başta Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin boyları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

DEFNE SAMYELİ - 174

Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

Duyanları şaşırtan gerçek! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasında meğer...

ECE ERKEN - 1,68 CM