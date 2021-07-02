Serenay Sarıkaya plaja indi önce mavi sonra turuncu bikinisiyle arz-ı endam etti! Tüm gözler Serenay'da...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum plajlarında boy gösterdi ortalık birbirine girdi. Yüzü olduğu markanın açılışı için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü Bodrum plajlarında yorgunluk attı.Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkatleri üzerinde topladı. Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.
02.07.2021 09:07
- Son Güncelleme: 02.07.2021 09:07
Serenay Sarıkaya, Bodrum'da katıldığı bir organizasyondan sonra denize girdi. Şezlong üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sonrasında kendisini serin sulara bıraktı.
Uzun süre şezlongunda vakit geçiren Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi.
Sarıkaya'nın denizde üşüdüğü görüldü. Kısa süre suda kalan Kısa süre suda kalan oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekti.
Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.
BODRUM'DA KUTLADI
Serenay Sarıkaya, 29'uncu yaşını da Bodrum'da kutladı.