Serenay Sarıkaya plaja indi önce mavi sonra turuncu bikinisiyle arz-ı endam etti! Tüm gözler Serenay'da...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum plajlarında boy gösterdi ortalık birbirine girdi. Yüzü olduğu markanın açılışı için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü Bodrum plajlarında yorgunluk attı.Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkatleri üzerinde topladı. Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

02.07.2021 09:07 - Son Güncelleme: 02.07.2021 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





