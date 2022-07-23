Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden'in son durumu...

Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden'in son durumu...

43 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden ölümden döndü... Yaz sezonunu boş geçirmeyen ve kısa bir tatil sonrası setlere geri dönen Songül Öden, 2 dizide birden rol alıyor. Atatürk ve Nomen dizilerinde rol alan Öden'in başına ne geldiyse Nomen setinde geldi. Nomen dizisinin kaza sahnesi çekimleri esnasında kontağı açık bırakılan araç kaza moduna geçince Songül Öden içindeyken hava yastıkları patladı. İşte Öden'in son durumu.

23.07.2022 16:00 - Son Güncelleme: 23.07.2022 16:00
Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden’in son durumu...

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de aynı dijital platform için çekiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden’in son durumu...

Songül Öden'in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği proje...

Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden’in son durumu...

Öden, dev prodüksiyonlu dizide Zübeyde Hanım'a hayat veriyor.

Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden’in son durumu...

Diğer proje ise Songül Öden'in Halit Ergenç ve Melis Sezen'le başrol oynadığı dizi...

Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden’in son durumu...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.

SON DAKİKA