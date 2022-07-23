Songül Öden ölümle burun buruna! Bulunduğu aracın kontağı açık kaldı hava yastıkları patladı! Songül Öden'in son durumu...
43 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden ölümden döndü... Yaz sezonunu boş geçirmeyen ve kısa bir tatil sonrası setlere geri dönen Songül Öden, 2 dizide birden rol alıyor. Atatürk ve Nomen dizilerinde rol alan Öden'in başına ne geldiyse Nomen setinde geldi. Nomen dizisinin kaza sahnesi çekimleri esnasında kontağı açık bırakılan araç kaza moduna geçince Songül Öden içindeyken hava yastıkları patladı. İşte Öden'in son durumu.
23.07.2022 16:00 - Son Güncelleme: 23.07.2022 16:00
Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de aynı dijital platform için çekiliyor.
Songül Öden'in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği proje...