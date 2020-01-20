GaleriMagazin

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden ile geçtiğimiz Kasım ayında ortaya atılan bir iddia üzerine ayrılma kararı almış ancak ikili ayrılığa kısa süre dayanabilmiş ve yeniden barışmıştı. Instagram hesabından gelin arabasına binerken fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş" notuyla paylaşan Gönül Yazar'a sevenleri 'Evlendiniz mi?' diye sordu. 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar, Rüzgar Mağden ile evlendi mi? İşte 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edilen Gönül Yazar'ın şoke eden fotoğrafları...

20.01.2020 09:58 - Son Güncelleme: 20.01.2020 10:45
Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi? 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi?

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

Evlilik iddialarını yalanlayan Yazar, "Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum." açıklamasını yaptı. Yorumların artmasının ardından usta sanatçı, fotoğrafın altına, "Beni almaya böyle geldiler, ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede?" notunu düştü.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum, bir aydır da sevgilim var" açıklamasını yapmıştı. Ardından ünlü şarkıcının aşk yaşadığı kişinin yönetmen Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

GÖNÜL YAZAR'IN SEVGİLİSİ HAKKINDA BOMBA İDDİALAR

Taş Bebek Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan kadın, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şoke eden iddialarda bulundu.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan bir kadının iddiaları ortalığı karıştırdı. Arkadaşına cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiğini ileri süren kadın aynı zamanda Gönül Yazar'ı da kandırdığını söyledi. Rüzgar Mağden ise o iddialara yanıt vermek için programa katıldı. Öfkeden deliye dönen adamın sesi canlı yayından alınmak zorunda kaldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı
Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı