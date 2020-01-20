Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler
83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden ile geçtiğimiz Kasım ayında ortaya atılan bir iddia üzerine ayrılma kararı almış ancak ikili ayrılığa kısa süre dayanabilmiş ve yeniden barışmıştı. Instagram hesabından gelin arabasına binerken fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş" notuyla paylaşan Gönül Yazar'a sevenleri 'Evlendiniz mi?' diye sordu. 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar, Rüzgar Mağden ile evlendi mi? İşte 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edilen Gönül Yazar'ın şoke eden fotoğrafları...
'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi? 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi?
GÖNÜL YAZAR'IN SEVGİLİSİ HAKKINDA BOMBA İDDİALAR
Taş Bebek Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan kadın, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şoke eden iddialarda bulundu.
Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan bir kadının iddiaları ortalığı karıştırdı. Arkadaşına cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiğini ileri süren kadın aynı zamanda Gönül Yazar'ı da kandırdığını söyledi. Rüzgar Mağden ise o iddialara yanıt vermek için programa katıldı. Öfkeden deliye dönen adamın sesi canlı yayından alınmak zorunda kaldı.