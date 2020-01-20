Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendi mi? Şok görüntüler

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi? 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bir süredir birlikte olduğu kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden ile 8. kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Yazar, sosyal medya hesabından evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki Gönül Yazar ile Rüzgar Maden evlendi mi?