Kenan Işık uyandı mı? Eşinden haber geldi! İşte Kenan Işık'ın en son sağlık durumu 2020
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarpan Kenan Işık'tan haber geldi. 6 yıldır uyuyan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın son dakika Kenan Işık açıklaması milyonları sevindirdi. Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık uyandı mı? İşte Kenan Işık'ın son dağlık durumuna dair eşi Beril Işık'tan gelen açıklama...
"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"
Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı; "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
Kenan Işık 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyip konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyordu. Ünlü sanatçı ailesi dışında kimseyle görüşmüyordu.