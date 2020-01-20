Kenan Işık uyandı mı? Eşinden haber geldi! İşte Kenan Işık'ın en son sağlık durumu 2020

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan ve 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarpan Kenan Işık'tan haber geldi. 6 yıldır uyuyan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın son dakika Kenan Işık açıklaması milyonları sevindirdi. Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık uyandı mı? İşte Kenan Işık'ın son dağlık durumuna dair eşi Beril Işık'tan gelen açıklama...

20.01.2020 11:04 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





